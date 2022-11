Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 3,58 EUR. Die Abwärtsbewegung der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging bis auf 3,58 EUR. Bei 3,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.246 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.11.2021 bei 10,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 64,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Bei 2,72 EUR fiel das Papier am 26.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 31,62 Prozent würde die Tilray (ex Aphria)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 07.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Tilray (ex Aphria) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 153,21 USD – das entspricht einem Minus von 8,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168,02 USD in den Büchern gestanden hatten.

Tilray (ex Aphria) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 09.01.2023 vorlegen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,248 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Warum Börsenexperte Jim Cramer den Cannabis-Riesen Tilray zum Kauf empfiehlt

US-Präsident Biden kündigt Marihuana-Entkriminalisierung an: Das bedeutet die politische Kehrtwende für Cannabis-Aktien

Tilray-Aktie mit herben Verlusten: Tilray schreibt weiter rote Zahlen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tilray (ex Aphria) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tilray (ex Aphria) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tilray (ex Aphria)

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com