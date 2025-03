Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 0,678 USD ab.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 0,678 USD. Bei 0,673 USD markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,687 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 542.395 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,965 USD erreichte der Titel am 05.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 337,316 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,578 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,794 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 10.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.11.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,07 USD je Aktie eingebüßt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 210,95 Mio. USD im Vergleich zu 193,77 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Tilray (ex Aphria)-Bilanz für Q3 2025 wird am 15.04.2025 erwartet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,185 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie stehen.

