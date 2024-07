Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger schicken Tilray (ex Aphria) am Donnerstagnachmittag ins Plus

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 1,81 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 1,81 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,81 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,81 USD. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 274.483 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.09.2023 bei 3,40 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 46,91 Prozent niedriger. Am 15.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,60 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 11,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 09.04.2024 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 29.02.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,12 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,90 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,36 Prozent auf 188,34 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 145,59 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 03.10.2024 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2024 -0,310 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

