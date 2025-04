Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) fällt am Nachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 0,484 USD nach.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 0,484 USD abwärts. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,484 USD nach. Bei 0,500 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 260.714 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Bei 2,515 USD erreichte der Titel am 01.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 419,628 Prozent Luft nach oben. Bei 0,430 USD fiel das Papier am 18.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 11,157 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tilray (ex Aphria) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 08.04.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tilray (ex Aphria) ein Ergebnis je Aktie von -0,12 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 185,78 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 188,34 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.07.2025 veröffentlicht.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,283 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

