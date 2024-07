Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagnachmittag im Plus

So bewegt sich Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 1,87 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 1,87 USD nach oben. Bei 1,89 USD markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1,85 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 547.143 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,40 USD erreichte der Titel am 06.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 82,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 15.03.2024 Kursverluste bis auf 1,60 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 16,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 29.02.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 09.04.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,12 USD gegenüber -0,21 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Tilray (ex Aphria) mit einem Umsatz von insgesamt 188,34 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 184,19 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,25 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Tilray (ex Aphria) am 03.10.2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,310 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Aurora Cannabis gehörte zuletzt zu den meist-geshorteten Aktien - die Gründe

Aktien von Tilray und Canopy knicken nach Kurssprung wieder ein: US-Regierung plant offenbar Lockerung von Marihuana-Regelung

Tilray enttäuscht mit Zahlenwerk - Tilray-Aktie -20 Prozent