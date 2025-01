Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,7 Prozent auf 1,10 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 1,10 USD. In der Spitze fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,10 USD. Bei 1,12 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 332.854 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 05.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,97 USD an. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 62,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 30.01.2025 auf bis zu 1,03 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 6,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 10.01.2025 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 30.11.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 210,95 Mio. USD im Vergleich zu 193,77 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.04.2025 terminiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,185 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

