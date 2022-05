Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit roter Tendenz

Der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04.05.2022 16:22:00 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 4,79 EUR. Das Tagestief markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 4,77 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,99 EUR. Bisher wurden heute 18.281 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.06.2021 bei 18,61 EUR. Gewinne von 74,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.03.2022 bei 4,35 EUR. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 10,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 06.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 28.02.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein EPS von -0,02 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Tilray (ex Aphria) 151,87 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 168,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 56,56 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Tilray (ex Aphria) wird am 28.07.2022 gerechnet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,183 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie stehen.

