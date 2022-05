Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) bricht am Mittag nach oben aus

Die Aktie notierte um 05.05.2022 12:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,2 Prozent auf 5,00 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 5,00 EUR. Bei 4,99 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 5.870 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 18,61 EUR erreichte der Titel am 10.06.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 73,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Am 15.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 14,94 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 28.02.2022 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 06.04.2022 vor. Tilray (ex Aphria) hat ein EPS von 0,09 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,02 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 168,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 151,87 USD im Vergleich zu 56,56 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 28.07.2022 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,183 USD je Aktie in den Tilray (ex Aphria)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com