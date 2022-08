Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 3,77 EUR. Kurzfristig markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 3,98 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,89 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.764 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2021 bei 12,88 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 70,69 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.06.2022 (2,89 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 30,83 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 28.07.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,90 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,02 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 199,07 Prozent auf 169,16 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 56,56 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.10.2022 dürfte Tilray (ex Aphria) Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

In der Tilray (ex Aphria)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,212 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com