Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittag mit Einbußen

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 3,5 Prozent auf 3,45 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 3,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.698 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 15.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,17 EUR an. Gewinne von 71,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,89 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 19,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.05.2022 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 28.07.2022 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,90 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,02 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 169,16 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 199,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 56,56 USD umsetzen können.

Am 06.10.2022 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Tilray (ex Aphria) veröffentlicht werden.

2023 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,224 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie springt an: Tilray macht mehr Umsatz als erwartet

Cannabis-Aktien: Warum es sich lohnt, die Aktien im Auge zu behalten

Tilray-Aktie legt zu: Tilray mit profitablem Quartal - Umsatz unter den Erwartungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tilray (ex Aphria) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tilray (ex Aphria) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tilray (ex Aphria)

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com