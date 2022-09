Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit Verlusten

Das Papier von Tilray (ex Aphria) befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,2 Prozent auf 3,43 EUR ab. In der Spitze büßte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 3,35 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,45 EUR. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 2.753 Aktien.

Am 15.11.2021 markierte das Papier bei 12,17 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 71,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 16.06.2022 auf bis zu 2,89 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,72 Prozent würde die Tilray (ex Aphria)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 28.07.2022 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,90 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,02 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 199,07 Prozent auf 169,16 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 56,56 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Tilray (ex Aphria) am 06.10.2022 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,224 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

