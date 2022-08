Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,2 Prozent auf 3,86 EUR. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,86 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,86 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 2.842 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,76 EUR) erklomm das Papier am 11.08.2021. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 69,75 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.06.2022 (2,88 EUR). Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 33,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Tilray (ex Aphria) gewährte am 28.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,90 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ein EPS von -0,02 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 199,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 169,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 56,56 USD in den Büchern gestanden.

Am 06.10.2022 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Tilray (ex Aphria) veröffentlicht werden.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2023 einen Verlust in Höhe von -0,212 USD je Aktie ausweisen dürften.

