Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 3,40 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Tilray (ex Aphria)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,40 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 280 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 15.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 12,17 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 72,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,89 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 17,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 28.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,90 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Tilray (ex Aphria) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 169,16 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 199,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 56,56 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 06.10.2022 dürfte Tilray (ex Aphria) Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2023 einen Verlust in Höhe von -0,224 USD ausweisen wird.

