Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gibt am Vormittag nach

Der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging im Stuttgart-Handel die Puste aus. Um 20.06.2022 09:22:00 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 3,05 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bisher bei 3,05 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,05 EUR.

Bei einem Wert von 16,01 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2021). Gewinne von 80,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,88 EUR ab. Abschläge von 6,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Tilray (ex Aphria) gewährte am 06.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 28.02.2022 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite standen 151,87 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 56,56 USD umgesetzt.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Tilray (ex Aphria) wird am 28.07.2022 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2024 -0,140 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Cannabis-Aktien: Warum es sich lohnt, die Aktien im Auge zu behalten

Tilray-Aktie legt zu: Tilray mit profitablem Quartal - Umsatz unter den Erwartungen

Trotz positiver Marktnachrichten: Warum Cannabis-Aktien 2021 enttäuschten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tilray (ex Aphria) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tilray (ex Aphria) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tilray (ex Aphria)

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com