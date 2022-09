Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Vormittag leichter

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 3,07 EUR. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,07 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,07 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 50 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.11.2021 bei 12,17 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 74,77 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,89 EUR am 16.06.2022. Mit Abgaben von 6,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 31.05.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 28.07.2022. Tilray (ex Aphria) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,90 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 169,16 USD gegenüber 56,56 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 06.10.2022 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Tilray (ex Aphria) veröffentlicht werden.

2023 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,224 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie springt an: Tilray macht mehr Umsatz als erwartet

Cannabis-Aktien: Warum es sich lohnt, die Aktien im Auge zu behalten

Tilray-Aktie legt zu: Tilray mit profitablem Quartal - Umsatz unter den Erwartungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tilray (ex Aphria) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tilray (ex Aphria) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tilray (ex Aphria)

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com