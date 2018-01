Updates zu PUMA, TLG IMMOBILIEN, Grand City Properties, Deutsche Beteiligungs AG und RWE

Warburg Research hebt Puma SE auf 'Buy' - Ziel 375 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat PUMA SE von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 375 Euro belassen. Der angekündigte Teilausstieg des Mutterkonzerns Kering dürfte eine gute Einstiegschance bieten, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einer Durchführung bis kurz nach der Kering-Hauptversammlung Ende April.

Oddo BHF senkt Hypoport auf 'Neutral' - Ziel 139 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo BHF hat Hypoport nach der starken Kursentwicklung seit der Kaufempfehlung von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 139 Euro belassen. Auf dem aktuellen Kursniveau sei ein Kaufvotum nicht länger angemessen, schrieb Analyst Martin Decot in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotz eines schwierigeren Marktumfeldes dürfte der Finanzdienstleister weiter wachsen. Ein schwaches Geschäft mit institutionellen Kunden könnte allerdings die Gewinnprognosen für 2017 gefährden.

JPMorgan senkt TLG Immobilien auf 'Neutral' - Ziel hoch

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat TLG IMMOBILIEN von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 22,50 auf 23,00 Euro angehoben. Analyst Tim Leckie begründete in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie das neue Votum mit dem im Vergleich zu anderen Immobilienwerten geringeren Aufwärtspotenzial. Das neue Kursziel resultiere aus seinem nach vorn verschobenen Bewertungszeitraum. Insgesamt favorisiert der Experte im Jahr 2018 die Aktien von kontinentaleuropäischen vor britischen Immobilienkonzernen. Ihre Bewertungen seien attraktiver und die Wirtschaftsdynamik sei besser. Zudem werde die Europäische Zentralbank die Zinsen wohl nicht vor Mitte 2019 anheben.

JPMorgan senkt Grand City Properties auf 'Neutral' - Ziel hoch

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Grand City Properties von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 21,50 auf 22,00 Euro angehoben. Analyst Tim Leckie begründete in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie das neue Votum mit dem im Vergleich zu anderen Immobilienwerten geringeren Aufwärtspotenzial. Das neue Kursziel resultiere aus moderaten Anhebungen für den Substanzwert. Insgesamt favorisiert der Experte im Jahr 2018 die Aktien von kontinentaleuropäischen vor britischen Immobilienkonzernen. Ihre Bewertungen seien attraktiver und die Wirtschaftsdynamik sei besser. Zudem werde die Europäische Zentralbank die Zinsen wohl nicht vor Mitte 2019 anheben.

Kepler Cheuvreux startet Deutsche Beteiligungs AG mit 'Hold'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Deutsche Beteiligungs AG (Deutsche Beteiligungs) mit "Hold" und einem Kursziel von 48 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Beteiligungsgesellschaft sei erfolgreich unterwegs und führe Transaktionen zu attraktiven Konditionen durch, schrieb Analyst Bérénice Lacroix in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Aufschlag, mit dem das SDax-Unternehmen auf den Substanzwert gehandelt werde, erscheine ihm aber übertrieben hoch.

Warburg Research hebt Continental-Ziel auf 285 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Continental von 260 auf 285 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Marc-Rene Tonn erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Umsatzschätzungen für 2018 und die Folgejahre. Er begründete dies mit dem starken Auftragseingang im Autozuliefergeschäft und soliden Aussichten für den globalen Pkw-Markt. Er bewertet Conti angesichts der laufenden Überprüfung der Konzernstruktur nun auf Basis der Summe aller Konzernteile.

Goldman senkt Ziel für RWE auf 23,40 Euro - 'Conviction Buy List'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 24,60 auf 23,40 Euro gesenkt, aber die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Das Umfeld für die europäischen Versorger - vor allem für die integrierten Anbieter und Stromerzeuger - bleibe vorteilhaft, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Er verwies dabei unter anderem auf steigende Strompreise sowie seine Erwartungen überdurchschnittlicher Gewinne und einer Marktkonsolidierung.

Berenberg hebt Ziel für Volkswagen Vorzüge auf 120 Euro - 'Sell'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) von 105 auf 120 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Ein Großteil der jüngsten Gewinne des Autobauers seinen zyklischer Natur, also dem allgemeinen Aufwärtstrend er Branche geschuldet, und nicht strukturell, schrieb Analyst Alexander Haissl in einer am Montag vorliegenden Studie. Sollte sich das Wachstum wieder abschwächen, dürften mit Blick auf die Ergebnisse wieder Probleme aufkommen. Zudem überschätze der Markt den Wert des Nutzfahrzeuggeschäfts, das möglicherweise abgespalten werde.

Barclays hebt Ziel für Kering auf 430 Euro - 'Overweight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kering vor Zahlen zum vierten Quartal von 410 auf 430 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der französische Luxusgüterkonzern werde bei den Marken Yves Saint Laurent, Balenciaga und auch bei Puma gute Ergebnisse vorlegen, schrieb Analyst Julian Easthope in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt dürfte das Schlussquartal ein sehr starkes 2017 abschließen. Puma sei in den Viertquartalszahlen noch enthalten. Kering will sich von der Mehrheit am deutschen Sportartikelhersteller trennen.

S&P Global senkt Vivendi auf 'Hold' - Ziel bleibt 24 Euro

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat Vivendi nach leicht gesenkten Unternehmensprognosen für 2017 von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 24 Euro belassen. Der Umsatzausblick des Medienkonzerns liege nun näher an seiner Schätzung, schrieb Analyst Ahmad Halim in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie sei derzeit deutlich höher als der Branchendurchschnitt bewertet.

