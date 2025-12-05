Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusDAX über 24.100 Punkten -- US-Börsen etwas fester -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Intel, Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, D-Wave, Vulcan Energy, Rüstungswerte im Fokus
Fitch bestätigt Allianz mit stabilem AA-Rating. Jungheinrich passt Prognose an. Siemens Energy nach Analystenlob mit Rekordhoch. Airbus hadert mit Auslieferungsziel. Gewinn und Umsatz von HPE wachsen moderat. BP: Offenbar läuft Verhandlung über Milliardenverkauf von Castrol an Stonepeak. SCHOTT Pharma-Prognose unter Erwartungen. Störung bei Cloudflare.
