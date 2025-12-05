Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)

Heute im Fokus

Fitch bestätigt Allianz mit stabilem AA-Rating. Jungheinrich passt Prognose an. Siemens Energy nach Analystenlob mit Rekordhoch. Airbus hadert mit Auslieferungsziel. Gewinn und Umsatz von HPE wachsen moderat. BP: Offenbar läuft Verhandlung über Milliardenverkauf von Castrol an Stonepeak. SCHOTT Pharma-Prognose unter Erwartungen. Störung bei Cloudflare.