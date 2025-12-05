DAX24.039 +0,7%Est505.726 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -5,7%Nas23.545 +0,2%Bitcoin76.202 -3,7%Euro1,1635 -0,1%Öl63,64 +0,4%Gold4.210 ±0,0%
TAGESVORSCHAU: Termine am 8. Dezember 2025

05.12.25 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 8. Dezember 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: Stabilus, Jahreszahlen (10.30 Uhr Call)

07:00 DEU: TKMS, Jahreszahlen (9.30 Uhr Bilanz-Pk)

GBR: Smith & Nephew, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 11/25

CHN: Im- und Exporte 11/25

00:50 JPN: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 10/25

00:50 JPN: Handelsbilanz 10/25

08:00 DEU: Industrieproduktion 10/25

10:30 DEU: Sentix Investorvertrauen 12/25

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Destatis: Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und exporte), 3. Quartal 2025

10:00 DEU: Digitale Konferenz «IT-Aufsicht im Finanzsektor» der Finanzaufsicht Bafin, Frankfurt am Main

10:00 DEU: Online-Debatte zum Thema «Offshore-Wind-Agenda der Küstenländer - was 2026 gelingen muss» - geplant mit den Umweltministern der Nordländer, Hamburg

10:30 DEU: Creditreform: Pk Insolvenzen in Deutschland im Jahr 2025

13:30 DEU: Das OLG verkündet seine Entscheidung im Prozess gegen Astrazeneca um Schmerzensgeld nach Corona-Impfung, Bamberg

BEL: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie, Brüssel

BEL: Treffen der Innen- und Justizminister der EU, Brüssel

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi