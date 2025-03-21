DAX24.749 -0,1%Est505.997 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8700 -0,7%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.599 +0,9%Euro1,1827 +0,1%Öl67,12 -1,0%Gold5.085 +2,8%
Tote in der Ukraine nach russischen Angriffen

04.02.26 08:17 Uhr

DNIPRO (dpa-AFX) - In der ukrainischen Region Dnipropetrowsk sind nach Behördenangaben zwei Menschen infolge russischer Drohnenangriffe ums Leben gekommen, zwei weitere wurden verletzt. Die Drohnen schlugen in der Gemeinde Wassylkiwka im Osten der Region ein, teilte Gouverneur Olexander Hanscha bei Telegram mit. Es seien Feuer ausgebrochen, ein Privathaus zerstört und drei weitere beschädigt worden. Daneben habe es mehrere Autos und eine Stromleitung getroffen. Wassylkiwka liegt weniger als 50 Kilometer von der Front entfernt.

Einmal mehr gerieten auch die Stadt Nikopol und die anliegenden Gemeinden in der Nacht unter Drohnen- und Artilleriebeschuss, wie Hanscha mitteilte. Demnach wurden Infrastrukturobjekte und Stromleitungen beschädigt. Nikopol liegt am Fluss Dnipro auf der gegenüberliegenden Seite des von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerks Saporischschja./bal/DP/mis