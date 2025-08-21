Tote nach russischem Angriff auf Stadt in der Ostukraine

KOSTJANTYNIWKA (dpa-AFX) - In der ostukrainischen Stadt Kostjantyniwka sind nach ukrainischen Angaben mindestens drei Menschen durch russischen Beschuss getötet worden. Vier weitere seien verletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft des Gebiets Donezk bei Telegram mit. Getroffen worden sei ein Wohngebiet mit einem Markt. Das russische Militär habe demnach Raketenwerfer des Typs "Smertsch" (Wirbelsturm) eingesetzt.

Die Frontlinie befindet sich nur wenige Kilometer von der Industriestadt entfernt. Von den über 70.000 Einwohnern, die vor Kriegsbeginn dort lebten, sollen nach Behördenangaben noch rund 8.000 in Kostjantyniwka verblieben sein.

Die Ukraine wehrt sich seit knapp dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion./ast/DP/nas