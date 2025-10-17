DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.292 ±0,0%Top 10 Crypto14,90 -0,2%Nas22.563 -0,5%Bitcoin92.513 +0,1%Euro1,1720 +0,3%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Tourismus-Koordinator für Senkung der Luftverkehrsteuer

17.10.25 06:49 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Tourismus-Koordinator der Bundesregierung, Christoph Ploß, schlägt eine Senkung der Ticketsteuer auf Inlandsflüge vor. "Die von der Ampel angehobene Luftverkehrsteuer muss so schnell wie möglich gesenkt werden - zum Beispiel in einem ersten Schritt bei Inlandsflügen", sagte Ploß den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Auch andere Wettbewerbsnachteile für die Luftfahrtbranche müssten aus Sicht des CDU-Politikers beseitigt werden.

Ploß geht damit auf einen Vorschlag der Flugbranche ein. Diese hatte angeregt, die Steuer bei Hin- und Rückflügen innerhalb Deutschlands nur einmal zu erheben, um den innerdeutschen Luftverkehr zu stärken. Derzeit zahlen Airlines für Inlandsflüge zweimal die Steuer.

Die Flugbranche kritisiert seit langem die Luftverkehrsteuer. Deutsche Flughäfen gehören nach einer Erhebung des ADAC bei den staatlichen Steuern und Gebühren zu den teuersten in Europa. Vor allem Billigflieger machen einen weiten Bogen um die teuren Flughäfen. Die Luftfahrtbranche fordert eine Senkung oder Abschaffung der Luftverkehrsteuer./sl/DP/zb