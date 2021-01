Tourismusbranche fordert abgestimmtes Konzept für Neustart

BERLIN (dpa-AFX) - Die Tourismusbranche befürwortet die von Bund und Ländern geplante Einrichtung einer Arbeitsgruppe für eine Öffnungsstrategie in der Corona-Krise. "Es ist gut, dass Bund und Länder nun endlich eine Öffnungsstrategie angehen", teilten mehrere Tourismus- und Reiseverbände am Dienstagabend in einer gemeinsamen Erklärung mit. "Gerade der Tourismus braucht Perspektiven für den Neustart. Trotz aller Appelle und Gesprächsangebote der Branche hat der Bund bisher nichts an Konzepten für den Restart des Tourismus vorzuweisen."

Bund und Länder hatten nach mehrstündigen Beratungen am Dienstagabend die bestehenden Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bis zum 14. Februar verlängert. "Eine Arbeitsgruppe auf Ebene des Chefs des Bundeskanzleramtes und der Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien wird beauftragt, bis dahin ein Konzept für eine sichere und gerechte Öffnungsstrategie zu erarbeiten", heißt es in dem Beschluss./maa/DP/he