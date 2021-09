Trader 2021 Spielbericht Tag 18: Die Hoffnung auf den Wochensieg steigt

Um 17:30 Uhr ging er mit 117 Punkten mehr als am Vortag aus dem Handel. Der offizielle von der Deutschen Börsen festgestellte Kurs lag schlussendlich bei 15.365,27 Punkten. Die Nachrichtenlage aus Asien und den USA ist heute gemischt. Die Marktteilnehmer rechnen mit einer weiteren Entspannung bei den deutschen Indizes. Dabei sind die Themen, welche die Märkte am Dienstag noch unter Druck setzten, noch immer nicht vom Tisch. Eine Einigung zur Anhebung der Schuldengrenze in den USA steht noch aus. Im Laufe des Tages werden noch die Verbraucherpreise für Deutschland veröffentlicht und auch in den USA stehen Konjunkturdaten an, welche sich kursbewegend auf die Märkte auswirken könnten. Zugleich kämpfen mehr als 25.000 Teilnehmer im großen Börsenspiel Trader 2021 um die verschiedenen Preise. Bei den Führenden der Gesamtrangliste kam es im gestrigen Handelsverlauf zu keinen Veränderungen. Auf den Plätzen drei bis fünf haben sich jedoch nun drei Kandidaten etabliert.

"Snackbart", "sansun2" und "Smokyly" haben sich entschieden die Verfolgung aufzunehmen. Alle drei konnten in den letzten drei Wochen ihren Depotwert um über 300 Prozent steigern. Sie agieren alle sehr diversifiziert und nutzen verschiedene Basiswerte. Neben dem DAX wird auf Kursveränderungen bei Gold, Dow Jones und Nasdaq gesetzt. Best Turbo-Optionsscheine und Classic Turbo-Optionsscheine sind dabei die Werkzeuge ihrer Wahl. Gesetzt wird dabei auf steigende, als auch auf fallende Notierungen. Den profitabelsten Geschäftsabschluss unter den Drei erzielte "sansun2" mit einem X-BEST Turbo-Optionsschein Call auf den DAX (SF2T4R). Insgesamt 125.992,20 Euro konnte sie durch die Erholung vom 20.9. bis zum 27.9. gewinnen.

Den Wochenvergleich führt weiterhin "kosto2001" an. Er befindet sich nun schon den dritten Tag in Folge auf der Pole Position und kann sich bereits erste Hoffnungen auf den Gewinn in Höhe von 2.222 Euro (gesponsert von der Börse Stuttgart) machen. Seinen Vorsprung konnte er zwar nur marginal ausbauen, trotzdem scheint das Verfolgerfeld immer wieder Fehlern zu machen. Täglich sitzt ihm jemand anders im Nacken, ohne jedoch wirklich Druck auszuüben. Wir sind gespannt, ob "kosto2001" bis morgen Abend in der Lage sein wird, seine Konkurrenz auf Distanz zu halten.

