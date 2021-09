Trader 2021 Spielbericht Tag 2: Märkte unter Druck - Technologiewerte im Aufwind

An den Märkten sind die Entwicklungen hingegen durchwachsen. So kam es am gestrigen Abend zu Abgaben an der Wallstreet. Dieser Rückgang der Kurse hatte dann auch direkte Auswirkungen auf den heutigen Start im DAX. Dieser fiel kurz nach dem Handelsstart auf unter 15.700 Punkte.

Teilnehmer, die auf die beliebtesten Aktien im Börsenspiel setzen, können diese Entwicklungen jedoch kalt lassen. BioNTech, Apple, Tesla und Amazon.com konnten sich dem Abverkauf widersetzen. Die Apple Aktie stieg im gestrigen Handelsverlauf sogar auf ein neues Allzeithoch.

Wer nun glaubt, dass die Führungsriege im Börsenspiel von diesen Kursentwicklungen profitierte, liegt jedoch falsch. An vorderster Front war es vor allem ein Rückgang im Goldpreis, von dem profitiert wurde. Dieser gab im Handelsverlauf von über 1.822 USD bis auf ein Tief von 1791 USD ab. Anleger, welche mit einem Classic Turbo-Optionsschein bezogen auf Gold (SF7X2G) auf einen Rücksetzer setzten, konnten über 200% Rendite erzielen.

Auch unter den aktuell beliebtesten Optionsscheinen im Börsenspiel findet sich mit über 700 Transaktionen ein Classic Turbo-Optionsschein Put auf den DAX (SF7X4F). Gestrige Käufer des Optionsscheins profitierten von dem heutigen Rückgang im Deutschen Leitindex und konnten Übernacht fast 300 Prozent Rendite erzielen. Manchmal muss man auch einfach ein wenig Glück haben.

Dabei ist zu beachten, dass der Classic Turbo-Optionsschein als einzige Variante mit einer festen Laufzeit ausgestattet ist. Der Basispreis und die Knock-Out-Barriere sind in dieser Produktvariante identisch. Wird die Knock-Out-Barriere erreicht, verfällt der Turbo-Optionsschein wertlos. Besonders bei diesem Produkttyp ist, dass während der Laufzeit der Basispreis und die Knock-Out-Barriere konstant bleiben. Die Finanzierungskosten werden bei Classic Turbo-Optionsscheinen über ein Aufgeld in den Turbo-Optionsscheinpreis eingerechnet, das sich über die feste Laufzeit kontinuierlich abbaut.

Bildquellen: SOCIETE GENERALE