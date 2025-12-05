DAX24.039 +0,7%Est505.726 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -5,7%Nas23.560 +0,2%Bitcoin76.202 -3,7%Euro1,1635 -0,1%Öl63,64 +0,4%Gold4.210 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Bayer BAY001 BASF BASF11 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht über 24.000 Punkten ins Wochenende -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Intel, Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, D-Wave, Vulcan Energy, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Outperform-Note für Airbus SE-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets Outperform-Note für Airbus SE-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets
Jefferies & Company Inc.: Hold für Henkel vz-Aktie Jefferies & Company Inc.: Hold für Henkel vz-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.

Transatlantik-Koordinator weist US-Einmischung zurück

05.12.25 16:54 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Metin Hakverdi (SPD), hat sich kritisch zu Teilen der neuen US-Sicherheitsstrategie geäußert und verbittet sich eine Einmischung in innere Angelegenheiten Deutschlands. "Wir in Europa müssen wirtschaftlich und militärisch stärker und souveräner werden - das ist richtig. Daran arbeiten wir mit Hochdruck", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Er fügte hinzu: "Diesen Weg gestalten wir selbst. Gerne gemeinsam mit den USA. Einmischungen in unsere innere Politik, egal von wem, nehmen wir aber nicht hin."

Wer­bung

Man werde beobachten, inwieweit die neue Sicherheitsstrategie der USA tatsächlich das Handeln der US-Administration steuere, kündigte Hakverdi an. Er ergänzte: "Gerade unter einem Präsidenten Donald Trump ist Papier geduldig, und die Realität oft schneller." Trotzdem werfe das Europakapitel der neuen Sicherheitsstrategie "ein interessantes Schlaglicht auf den Blick der Trump-Administration auf Europa und Deutschland".

In ihrer neuen Sicherheitsstrategie beklagen die USA unter anderem einen Verlust der Demokratie und Meinungsfreiheit in Europa und fordern eine Kurskorrektur. Europa stehe vor großen Problemen, heißt es in dem Dokument, das das Weiße Haus veröffentlichte. Dazu zählen nach Ansicht der US-Regierung unter anderem die "Zensur der freien Meinungsäußerung und die Unterdrückung der politischen Opposition, abstürzende Geburtenraten sowie der Verlust nationaler Identitäten und des Selbstvertrauens"./bk/DP/mis