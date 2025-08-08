DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto16,25 +2,7%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin100.418 +0,2%Euro1,1634 ±0,0%Öl66,32 -0,1%Gold3.398 ±0,0%
Manchester United-Aktie: RB Leipzig verkauft Sesko für bis zu 90 Millionen an Manchester United

09.08.25 15:23 Uhr
NYSE-Aktie Manchester United: Rekordnaher Mega-Deal - Sesko wechselt zu Manchester United | finanzen.net

RB Leipzig verliert Benjamin Sesko an Manchester United und kassiert dafür ordentlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Manchester United
15,33 EUR 0,09 EUR 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Beide Vereine gaben den Transfer des slowenischen Stürmers zu den Red Devils in die Premier League bekannt. Sesko erhält in Manchester einen langfristigen Vertrag bis 2030.

Wer­bung

Dafür müssen die Engländer dem Vernehmen nach 76,5 Millionen Euro Ablösegebühr plus 8,5 Millionen Euro Boni an die Sachsen überweisen. Die Summe kann sich durch vereinbarte Zusatzleistungen noch auf insgesamt 90 Millionen Euro erhöhen. "Auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben natürlich eine Rolle gespielt", sagte Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer.

Sesko ist damit der zweitteuerste Verkauf von RB. Der 2023 für rund 24 Millionen Euro von RB Salzburg nach Leipzig gekommene Angreifer wird nur von Josko Gvardiol übertroffen. Der kroatische Abwehrspieler wurde 2023 von Manchester City für kolportierte 91,5 Millionen Euro aus Leipzig losgeeist.

Bieterwettstreit treibt Preis in die Höhe

Der bereits lange feststehende Sesko-Abgang gestaltete sich dennoch als ein zähes Unterfangen, weil neben Manchester United auch Liga-Konkurrent Newcastle United um den Musterprofi buhlte. Anders als Manchester spielt Newcastle in der kommenden Saison international, sogar in der Champions League.

Wer­bung

Sesko tendierte dennoch zu den Red Devils. Das Wettbieten trieb den Kaufpreis nach oben - sehr zur Freude von RB, die den besten Angreifer der verkorksten vergangenen Saison aber ohnehin nicht unter 80 Millionen Euro ziehen lassen wollten.

Sesko, den viele mit Stürmerstar Erling Haaland vergleichen, traf in seinen 64 Bundesliga-Spielen 27 Mal und leistete zu sieben Treffern die Vorarbeit. In der Champions League und im DFB-Pokal war er je sechsmal für RB erfolgreich.

/gfs/DP/zb

LEIPZIG (dpa-AFX)

Bildquellen: mrmichaelangelo / Shutterstock.com

Wer­bung

