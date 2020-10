DAX über 13.000er-Marke: Starker Handelsstart

Der DAX stieg 0,64 Prozent höher bei 13.011,23 Punkten in den Handel ein.

Eine fortgesetzte Erholung des deutschen Außenhandels stützte die Stimmung.

Gute Vorgaben aus den USA

An der Wall Street hatten Anleger am Vortag bereits wieder nach Aktien gegriffen, nachdem die Absage des US-Präsidenten Donald Trump an weitere Verhandlungen über ein Konjunkturpaket die Kurse am Dienstag noch belastet hatte. Am Mittwoch dann waren die Anleger schon wieder gelassener: Trump kündigte zudem an, mit mehreren kleineren Maßnahmen Soforthilfe zu leisten, etwa für die angeschlagenen Airlines.

Zudem hält die US-Notenbank die Beibehaltung ihrer sehr lockeren Zinspolitik für wahrscheinlich und stützt damit tendenziell die Aktienmärkte. Auch an den fernöstlichen Börsen ging es am Morgen überwiegend aufwärts.

