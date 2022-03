Siltronic-Aktie: Siltronic will bei operativer Gewinnmarge zulegen

So sollen im laufenden Jahr vom Umsatz 34 bis 37 Prozent als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen hängen bleiben, wie das Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Dabei stünden deutlich steigenden Verkaufspreisen in Rechnungswährung inflationsbedingt deutlich steigende Kosten um etwa 120 Millionen Euro gegenüber, wie es weiter hieß. Diese könnten nicht durch Sparprogramme kompensiert werden.

2021 hatte Siltronic, eine Beteiligung von Wacker Chemie, eine operative Gewinnmarge von 33,2 Prozent erzielt. Der Umsatz soll 2022 um 15 bis 22 Prozent zulegen, nach 1,41 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Damit liegt das Unternehmen beim Umsatz über der durchschnittlichen Analystenschätzung der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Siltronic hebt nach Gewinnsprung die Dividende deutlich an

Der Waferhersteller Siltronic hebt nach einem Gewinnsprung im Jahr 2021 die Dividende kräftig an. Der Hauptversammlung am 5. Mai solle eine Ausschüttung in Höhe von 3,00 Euro je Aktie vorschlagen werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in München mit. Das entspricht einem Anstieg um 50 Prozent im Jahresvergleich. Im abgelaufenen Jahr profitierte der SDax-Konzern von einer starken Nachfrage der Chipindustrie, die angesichts des Digitalisierungsbooms in der Welt mit der Produktion von Computer- und Elektronikchips nicht hinterherkam. Dem standen aber auch höhere Energie- und Frachtkosten gegenüber. Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss stieg am Ende im Jahresvergleich um fast 60 Prozent auf 253,3

