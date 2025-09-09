DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,38 -3,2%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.209 -0,1%Euro1,1717 ±0,0%Öl67,05 +0,8%Gold3.644 +0,5%
Trotz Strafzoll: Trump will mit Indien über Handel sprechen

10.09.25 05:25 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will mit Indien über Handelsbeziehungen sprechen - trotz der von den USA erhobenen Strafzölle wegen Ölgeschäften des Landes mit Russland. Man setze die Verhandlungen zur Beseitigung von Handelsbarrieren fort, schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social. Er freue sich, in den kommenden Wochen mit seinem "sehr guten Freund", dem indischen Premierminister Narendra Modi, zu reden.

Zuletzt hatten die USA Indien mit Strafzöllen belegt, um Druck auf Russland im Ukraine-Krieg zu machen. Indien ist bislang der einzige Handelspartner Russlands, gegen den die USA im Kontext des Kriegs mit Zöllen vorgehen. Auf indische Produkte erheben die USA zusätzliche Zölle in Höhe von 25 Prozent.

Unlängst hatte Trump zudem seinen Unmut angedeutet, dass sich Russland und Indien verstärkt zu China hinwenden könnten. Hintergrund war eine Zusammenkunft von Chinas Staatschef Xi Jinping, Modi und Russlands Präsident Wladimir Putin bei einem Shanghaier Gipfel gewesen./rin/DP/zb