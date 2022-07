Kering-Aktie gewinnt: Kering verdient im ersten Halbjahr 2022 deutlich mehr

Aktien in diesem Artikel Kering 525,60 EUR

0,11% Charts

News

Analysen

Der Betriebsgewinn kletterte um 26 Prozent auf 2,82 Milliarden Euro, der Nettogewinn sogar um 34 Prozent auf 1,99 Milliarden Euro.

Im zweiten Quartal legte der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 12 Prozent auf 4,97 Milliarden Euro zu - eine spürbare Verlangsamung gegenüber dem Wachstum von 21 Prozent im Vorquartal, aber im Rahmen der Erwartungen der von Factset befragten Analysten, die im Mittel einen Quartalsumsatz von 4,84 Milliarden Euro veranschlagt hatten.

Die Hauptmarke Gucci setzte im Berichtsquartal 2,58 Milliarden Euro um, und damit 4 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Wachstum in anderen Ländern, allen voran in den USA und Europa, hätten die negativen Auswirkungen der Corona-Maßnahmen in China mehr als ausgeglichen, erklärte Kering.

Die an der EURONEXT Paris gelistete Kering-Aktie legt zeitweise 2,59 Prozent auf 541,70 Euro zu.

DJG/DJN/brb/mgo

PARIS (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kering Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kering Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kering

Bildquellen: August_0802 / Shutterstock.com, Ken Wolter / Shutterstock.com