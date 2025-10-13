True Colors hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

True Colors ließ sich am 11.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat True Colors die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 9,83 INR, nach 3,34 INR im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 2,33 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte True Colors einen Umsatz von 1,60 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.net