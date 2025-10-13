True Colors hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
True Colors ließ sich am 11.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat True Colors die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 9,83 INR, nach 3,34 INR im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 2,33 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte True Colors einen Umsatz von 1,60 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu True Colors Limited Registered Shs 144A Reg S
Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.
Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv
Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.
Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv
Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.
Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv
Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.
Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv
Um Ihnen die Übersicht über die große Anzahl an Nachrichten, die jeden Tag für ein Unternehmen erscheinen, etwas zu erleichtern, haben wir den Nachrichtenfeed in folgende Kategorien aufgeteilt:
Relevant: Nachrichten von ausgesuchten Quellen, die sich im Speziellen mit diesem Unternehmen befassen
Alle: Alle Nachrichten, die dieses Unternehmen betreffen. Z.B. auch Marktberichte die außerdem auch andere Unternehmen betreffen
vom Unternehmen: Nachrichten und Adhoc-Meldungen, die vom Unternehmen selbst veröffentlicht werden
Peer Group: Nachrichten von Unternehmen, die zur Peer Group gehören
Analysen zu True Colors Limited Registered Shs 144A Reg S
Keine Analysen gefunden.