Morgan Stanley-Experte mit trübem Ausblick für 2023: Das erwartet Anleger zu Beginn des neuen Jahres

• Morgan Stanley-Chefstratege rechnet mit versöhnlichem Jahresausklang• Schwacher Jahresstart voraus• "Wilde Fahrt" bis Ende 2023

Das Ende eines Jahres an den Finanzmärkten geht stets mit der Hoffnung auf eine Jahresendrally einher. Tatsächlich glaubt Mike Wilson, der Chefstratege von Morgan Stanley, dass die Börsen durchaus ein versöhnliches Jahresende erleben werden. Aktuell sei "nicht die richtige Zeit, um alles zu verkaufen und in die Berge zu rennen", so der Experte gegenüber CNBC.

Bärenmarkt noch nicht vorbei

Täuschen lassen sollten sich Anleger aber nicht von den vorübergehenden Kursaufschlägen, die Wilson eine "taktische Rally" nennt, die die Börsen bis zum Jahresende tragen wird. "Der Bärenmarkt ist noch nicht vorbei", fügte er hinzu. "Es wird deutlich niedrigere Tiefststände geben, wenn unsere Gewinnprognose stimmt."

Seiner Ansicht nach dürften die Kursabschläge direkt zu Beginn des neuen Jahres auftreten, konkret spricht Wilson von Januar und Februar, "wenn die Einnahmen sinken". Das Team von Morgan Stanley rechnet für den S&P 500 in den ersten vier Monaten des Jahres mit einem Absturz auf 3.000 bis 3.300 Punkte. Zum aktuellen Indexniveau von rund 4.019 Punkten (Indexstand vom 13.12.2022) wäre dies ein Rutsch um bis zu 25,36 Prozent. Bis Ende April könnte "die Verlangsamung der Revisionen auf der Ertragsseite ihr Crescendo erreichen", so Wilson weiter.

Als Grund für den erwarteten deutlichen Kursrückgang am Markt führt der Marktstratege niedrigere Gewinnmeldungen von Unternehmen im ersten Quartal an. Dabei sei zu erwarten, dass es den Markt in seiner Breite trifft und nicht nur einzelne Branchen und Sektoren betroffen sein werden. "Der größte Schaden wird in diesen größeren Unternehmen passieren - nicht nur in der Technologie. Es könnte der Konsumgütersektor sein. Es könnte die Industrie sein", betont Wilson. Der Schmerz werde weit verbreitet sein. "Als diese Aktien im Oktober eine schwere Zeit hatten, floss das Geld in diese anderen Bereiche. Ein Teil der Rallye wurde also durch eine Neupositionierung der Gelder angetrieben."

Kaufgelegenheiten voraus

Die Tiefs im ersten Quartal sieht Wilson als "großartige Kaufgelegenheit". Bis zum Ende des nächsten Jahres werde sich der S&P 500 dann wieder auf 3.900 Punkte erholt haben, zeigt sich der Experte überzeugt. Damit würde der amerikanische Börsenindex nach den Berechnungen von Morgan Stanley nur wenig Veränderung zum aktuellen Kursniveau zeigen. Auch wenn das nach wirklich langweiligen sechs Monaten klinge, "es wird eine wilde Fahrt" mahnt der Marktstratege.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Morgan Stanley Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Morgan Stanley Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Morgan Stanley

Bildquellen: Fit Ztudio / Shutterstock.com, Gordon Bell / Shutterstock.com