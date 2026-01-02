Trump: Bereit für zweite Welle von Angriffen auf Venezuela

PALM BEACH (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat eine "zweite, deutlich größere Welle" von Angriffen in Venezuela in Aussicht gestellt. Diese sei wahrscheinlich nicht nötig, weil das US-Militär bei seiner Festnahme von Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro "so erfolgreich" gewesen sei, sagte er bei einer Pressekonferenz in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida. "Wir sind aber darauf vorbereitet, eine zweite, deutlich größere Welle durchzuführen."

Am Samstagmorgen hatte Trump auf Truth Social bekanntgegeben, dass US-Streitkräfte bei einem Angriff auf Venezuela den Staatschef Maduro und dessen Ehefrau festgenommen haben. Beide befinden sich nach Trumps Angaben auf einem Schiff in Richtung New York, wo Anklage gegen sie erhoben wurde./ngu/DP/he