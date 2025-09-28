DAX23.612 +0,3%ESt505.465 +0,4%Top 10 Crypto15,10 -1,0%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.889 +0,5%Euro1,1678 +0,1%Öl69,53 -0,2%Gold3.754 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Intel 855681 Plug Power A1JA81 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX im Plus -- Börsen in Fernost letztlich mit Abgaben -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Oracle, Merck, Siemens im Fokus
Top News
Aktienempfehlung Continental-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Aktienempfehlung Continental-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Wie viel Verlust ein Avalanche-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte Wie viel Verlust ein Avalanche-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.

Trump droht US-Städten mit Entzug der WM-Gastgeberrolle

26.09.25 09:03 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat damit gedroht, amerikanischen Städten die Gastgeberrolle für die Fußball-WM im kommenden Sommer zu entziehen, sollten diese aus seiner Sicht "auch nur ein bisschen gefährlich" für das Mega-Event sein. Dasselbe gelte auch für Olympia 2028 in Los Angeles. Das sagte der 79-Jährige am Donnerstag vor Reportern im Weißen Haus.

Wer­bung

"Wenn ich denke, dass es nicht sicher ist, ziehen wir in eine andere Stadt, absolut", sagte Trump: "Wenn ich denke, dass es nicht sicher ist, werden wir sie (die WM) aus dieser Stadt verlegen." Er hoffe aber, dass das nicht passieren werde. Trump beklagt immer wieder angeblich ausufernde Kriminalität in Städten, die von Demokraten regiert werden.

Die elf US-Gastgeberstädte der Weltmeisterschaft 2026 sind Seattle, San Francisco, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Los Angeles, Kansas City, Miami, New York/New Jersey und Philadelphia. Das Turnier findet auch in Kanada und Mexiko statt.

Darf Trump das?

Es bestehen jedoch große Zweifel an der praktischen Umsetzung einer möglichen Städte-Neubesetzung - nicht nur wegen bereits unterzeichneten Verträgen. Genauso wirft es die Frage der Befugnis für die US-Regierung auf, auch wenn Trump einen guten Draht zu FIFA-Präsident Gianni Infantino pflegt.

Wer­bung

Um die von ihm beklagte Kriminalität einzudämmen, hat Trump bereits die Nationalgarde nach Los Angeles und Washington entsendet. Zuletzt kündigte er den Einsatz von Nationalgardisten, FBI-Mitarbeitern und Drogenfahndern auch für die ebenfalls demokratisch regierte Stadt Memphis im US-Bundesstaat Tennessee an. Trump erneuerte am Donnerstag die Drohung, die Nationalgarde auch in Chicago einzusetzen. Chicago und der Bundesstaat Illinois lehnen die Pläne ab./jso/DP/stk