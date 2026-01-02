DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,27 +3,7%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin76.681 ±-0,0%Euro1,1730 ±0,0%Öl60,75 -0,3%Gold4.330 +0,4%
Trump: Habe Maduro zur Kapitulation aufgefordert

03.01.26 15:40 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Worten vor einer Woche Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro zur Kapitulation aufgefordert. "Ich sagte, du musst aufgeben. Du musst dich ergeben", sagte Trump im Interview mit dem US-Fernsehsender Fox News. Maduro und er hätten vor etwa einer Woche miteinander telefoniert. Der nun von US-Eliteeinheiten festgenommene Staatschef habe sich geweigert.

Am Samstagmorgen hatte der US-Präsident den Angriff auf Venezuela bestätigt. Im Gespräch mit Fox News sagte Trump, dass die US-Streitkräfte auch für einen zweiten Schlag vorbereitet gewesen wären./ngu/DP/he