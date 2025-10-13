DAX24.361 +0,5%Est505.559 +0,5%MSCI World4.284 +1,1%Top 10 Crypto15,80 +3,1%Nas22.637 +2,0%Bitcoin98.872 -0,4%Euro1,1569 -0,4%Öl63,70 +2,6%Gold4.094 +1,9%
Trump in Ägypten gelandet beim 'Gipfel für den Frieden'

13.10.25 16:45 Uhr

SCHARM EL SCHEICH (dpa-AFX) - Nach seinem Kurzbesuch in Israel ist US-Präsident Donald Trump in Ägypten gelandet. Seine Regierungsmaschine "Air Force One" landete im Urlauberort Scharm el Scheich am Roten Meer, wie auf Bildern in arabischen Fernsehsendern zu sehen war.

Trump leitet gemeinsam mit Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi einen "Gipfel für den Frieden", um das Abkommen zwischen der Hamas und Israel formell zu besiegeln. Den ägyptischen Gastgebern zufolge soll es Gespräche über eine Festigung der Waffenruhe zwischen den Kriegsparteien geben und zum Wiederaufbau des Gazastreifen. Ägyptens Präsidentenamt bezeichnet den Gipfel als eine "Einigung über das Ende des Kriegs in Gaza".

An dem Gipfel nehmen unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz, der britische Premier Keir Starmer, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, UN-Generalsekretär António Guterres, Katars Emir Tamim bin Hamad Al Thani und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan teil. Kurzfristig wurde von Ägypten auch eine Teilnahme von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu verkündet, dessen Büro sagte den Besuch dann aber ab./jot/DP/jha