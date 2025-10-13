Trump: Koalition verantwortungsbewusster Nationen in Nahost

TEL AVIV (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump sieht eine neue Koalition von verantwortungsbewussten Nationen im Nahen Osten entstehen. Dies sei eine sehr aufregende Zeit für Israel und den gesamten Nahen Osten, sagte der Republikaner in einer Rede vor dem israelischen Parlament. Die Kräfte des Chaos', Terrors und Zerstörung, die die Region heimgesucht hätten, seien geschwächt, isoliert oder besiegt. Er nannte keine Namen, wen er genau zu dieser neuen Koalition zählt.

Wer­bung Wer­bung

Am Montag kamen die letzten 20 Geiseln frei, die die mehr als zweijährige Gefangenschaft in der Gewalt der Hamas überlebten. Auch wenn Trump das Gaza-Abkommen als Durchbruch feiert: Viele Fragen im Konflikt zwischen Israel und Hamas wie auch in der Region sind noch ungelöst. Unter anderem ist die Zukunft des Gazastreifens völlig offen./rin/DP/mis