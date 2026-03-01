DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7600 -3,6%Nas22.437 -1,4%Bitcoin58.611 -0,4%Euro1,1590 -0,8%Öl83,27 +6,7%Gold5.098 -4,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX rauscht letztlich unter 23.800-Punkte-Marke -- Plug Power: Mehr Umsatz -- Palantir, MongoDB, Micron, NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, Vonovia, TUI, BestBuy im Fokus
Top News
Ausblick: adidas legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: adidas legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
TUI-Aktie gibt ab: Rückholung von Urlaubern aus dem Nahen Osten geplant TUI-Aktie gibt ab: Rückholung von Urlaubern aus dem Nahen Osten geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Trump lobt Merz: 'Er macht seine Arbeit sehr gut'

03.03.26 18:04 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei dessen Besuch im Weißen Haus gelobt. "Er macht seine Arbeit sehr gut", sagte Trump beim zweiten bilateralen Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Oval Office seit dessen Amtsantritt. Merz sei ein "sehr, sehr erfolgreicher Mann" und sei zu einem "Freund" von ihm geworden, betonte Trump. Die USA und Deutschland kämen sehr gut miteinander klar.

Wer­bung

Merz' Antrittsbesuch im vergangenen Juni in der US-Hauptstadt Washington war ausgesprochen harmonisch verlaufen. Im August vergangenen Jahres war er außerdem bei einem Ukraine-Gipfel dort./fsp/DP/stw