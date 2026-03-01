Trump lobt Merz: 'Er macht seine Arbeit sehr gut'

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei dessen Besuch im Weißen Haus gelobt. "Er macht seine Arbeit sehr gut", sagte Trump beim zweiten bilateralen Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Oval Office seit dessen Amtsantritt. Merz sei ein "sehr, sehr erfolgreicher Mann" und sei zu einem "Freund" von ihm geworden, betonte Trump. Die USA und Deutschland kämen sehr gut miteinander klar.

Merz' Antrittsbesuch im vergangenen Juni in der US-Hauptstadt Washington war ausgesprochen harmonisch verlaufen. Im August vergangenen Jahres war er außerdem bei einem Ukraine-Gipfel dort./fsp/DP/stw