Trump-Musk-Beziehung

Ein Millionen-Deal ohne Tesla? Die Regierung hat den E-Auto-Pionier überraschend aus einem wichtigen Vertrag entfernt. Grund für diese Entscheidung könnte die Beziehung zwischen US-Präsident Donald Trump und Tesla-Chef Elon Musk sein.

• US-Außenministerium wollte ursprünglich "gepanzerte Tesla-Fahrzeuge" kaufen

• Mögliche Interessenkonflikte wegen Trump-Musk-Beziehung

• Tesla-Aktie an der NASDAQ unbeeindruckt



Das US-Außenministerium hatte ursprünglich geplant, im Jahr 2025 "gepanzerte Tesla-Fahrzeuge" im Wert von rund 400 Millionen US-Dollar zu erwerben. Dies ging aus einer im Dezember veröffentlichten Beschaffungsprognose hervor. Doch womöglich in Sorge vor möglichen Interessenkonflikten aufgrund von Elon Musks Einfluss in der Trump-Administration wurde das Dokument am Mittwoch aktualisiert - die explizite Nennung von Tesla wurde mittlerweile entfernt. Stattdessen wird nun allgemein von "gepanzerten Elektrofahrzeugen" gesprochen, wie aus dem Dokument des Außenministeriums hervorgeht. BMW wird hingegen weiterhin in der Prognose explizit genannt. Das Außenministerium plant demnach wohl weiterhin, BMWs gepanzerte SUVs X5 und X7 zu kaufen.

Musk sieht kein Problem

Im Rahmen der Präsidentschaft von Donald Trump leitet Tesla-Chef Elon Musk das neue Department of Government Efficiency (DOGE), das auf die Budgets zahlreicher Behörden wirken kann. Musk hat mit seinen Unternehmen wie Tesla oder auch SpaceX außerdem durchaus Interesse an Bundesvorschriften und Regierungsaufträgen. Am Dienstag äußerte er sich bei einem Auftritt im Weißen Haus bezüglich möglicher Interessenkonflikte und betonte die Transparenz des DOGE: "Transparenz schafft Vertrauen". Dabei verwies Musk auch auf den DOGE-Account auf X: "Sie können sehen: Tue ich etwas, das einem meiner Unternehmen nützt oder nicht?... Ich rechne voll und ganz damit, unter die Lupe genommen zu werden".

So hatte auch der US-Präsident betont, Musk unterliege durchaus einer gewissen Aufsicht: "Wenn wir der Meinung wären, dass es einen Mangel an Transparenz oder einen Interessenkonflikt gibt, würden wir in diesen Abschnitt nicht machen oder in diesem Bereich nachsehen lassen".

Tesla-Aktie unbeeindruckt

An der NASDAQ zeigte sich die Tesla-Aktie in Reaktion auf die Streichung aus der Beschaffungsprognose des US-Außenministeriums wenig beeindruckt. Nachdem das Papier am Mittwoch 2,44 Prozent stärker bei 336,51 US-Dollar geschlossen hatte, ging es auch am Donnerstag um weitere 5,90 Prozent nach oben auf 356,37 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net