DAX23.795 +0,1%ESt505.359 +0,2%Top 10 Crypto15,85 +3,0%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.549 +1,6%Euro1,1738 +0,8%Öl65,64 -1,9%Gold3.577 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 BYD A0M4W9 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Porsche PAG911 Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten im Fokus: DAX in Grün -- Broadcom mit starker Bilanz - Kooperation mit OpenAI? -- BMW, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
Wochenausklang an der Börse: DAX reduziert nach US-Arbeitsmarktbericht Gewinne Wochenausklang an der Börse: DAX reduziert nach US-Arbeitsmarktbericht Gewinne
Alphabet: Robotaxis starten am Flughafen San José! Alphabet: Robotaxis starten am Flughafen San José!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast

Trump: Scheint, als ob Indien und Russland an China verloren

05.09.25 14:25 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump sieht eine stärkere Hinwendung Russlands und Indiens zu China - und deutet Unmut darüber an. "Es sieht so aus, als hätten wir Indien und Russland an das tiefste, dunkelste China verloren", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. "Mögen sie gemeinsam eine lange und erfolgreiche Zukunft haben!" Darunter ist ein Bild zu sehen, das Russlands Präsident Wladimir Putin an der Seite von Chinas Staatschef Xi Jinping und Indiens Premierminister Narendra Modi zeigt. Es ist allerdings schon einige Jahre alt.

Wer­bung

Xi, Putin und Modi sind vor einigen Tagen im Rahmen des Gipfels der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) in China zusammengekommen. Putin und Xi machten sich dort für eine Weltordnung ohne eine Dominanz der USA und Europas stark. Beide fordern schon länger den Aufbau einer "multipolaren Weltordnung". Damit meinen sie vor allem eine Weltordnung abseits einer aus ihrer Sicht vorherrschenden Führung der USA.

Putin deutet Kritik an Trumps Zollpolitik an

Putin hat zudem gerade erst die Zollpolitik Trumps als schädlich für die Weltwirtschaft bezeichnet - allerdings ohne ihn namentlich zu nennen. Protektionsmaßnahmen seien schädlich für alle, sagte Putin auf dem Wirtschaftsforum in Wladiwostok. "Das führt zu regionalem und nationalem Separatismus, es kommt nichts Gutes für diejenigen heraus, die versuchen, solch eine Politik zu führen."

Trump hat seit seinem Amtsantritt im Januar gegen diverse Länder Zölle verhängt. Gegen Indien traten jüngst zusätzliche Zölle in Kraft, die Trump mit dessen Öl-Geschäften mit Russland begründete. Indien ist allerdings bislang der einzige Handelspartner Russlands, gegen den die USA im Kontext des Ukraine-Kriegs mit Zöllen vorgehen./fsp/DP/jha