Trump: Telefoniere mit Putin

16.10.25 17:45 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben ein Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin begonnen. "Ich spreche gerade mit Präsident Putin", schrieb der Republikaner am Donnerstagmittag (Ortszeit) auf seiner Plattform Truth Social. Es sei ein langes Gespräch, das andauere. Trump kündigte an, dass sowohl er als auch Putin nach Abschluss über den Inhalt berichten würden. Nähere Angaben zum Inhalt und zur geplanten Länge des Telefonats machte er nicht.

Thema des Gesprächs solle der Krieg in der Ukraine sein, hatten zuvor die Portale "Axios" und "The Hill" unter Berufung auf eine mit den Planungen vertraute Person und das Weiße Haus berichtet.

Am Freitag wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus erwartet. Dort will er von Trump die Freigabe für den Verkauf von Tomahawk-Marschflugkörpern an sein Land bekommen, die eine hohe Reichweite haben. Finanziert werden könnte der Deal durch Nato-Partner. Der Kreml warnte die US-Regierung nachdrücklich vor einer solchen Lieferung. Russlands Ex-Präsident und Sicherheitsrats-Vizechef Dmitri Medwedew deutete gar eine mögliche Gegenreaktion mit Atomwaffen an./gei/DP/jha