Trump über Grönland-Pläne: Werden alles kostenlos bekommen

22.01.26 14:55 Uhr

DAVOS (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump geht bei den erwarteten Gesprächen über Grönland davon aus, dass die USA einen unbegrenzten und dauerhaften Zugriff auf die weltgrößte Insel bekommen. Die Details müssten noch verhandelt werden, sagte er im Gespräch mit dem US-Sender Fox Business. "Aber im Wesentlichen geht es um uneingeschränkten Zugang. Es gibt kein Ende, keine zeitliche Begrenzung." Dem Republikaner zufolge solle eine Übereinkunft darauf hinauslaufen, dass die USA "alles bekommen, was wir wollen, kostenlos."

Am Vortag hatte Trump eine überraschende Wende bei seinen Plänen zur Übernahme der zu Dänemark gehörenden Insel gemacht. Auf dem Weltwirtschaftsforum versprach er, dass er keine gewaltsame Lösung anstrebe. Zugleich beharrte er auf seinem Besitzanspruch auf die Insel. Bei Gesprächen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte sei man dann übereingekommen, dass man die Arktisregion gemeinsam schützen müsse.

Trump erläuterte im Gespräch mit Fox Business weiter, dass auf Grönland ein Teil seines "Golden Dome" gebaut werden solle. Eine Installation auf der Insel sei wichtig, da "alles" über Grönland fliege. Trump begründet seinen Anspruch auf Grönland damit, dass sich sonst Russland oder China die Insel einverleiben würden. Mit einem "Golden Dome" ist im militärischen Sinne ein Verteidigungssystem gemeint. Israel etwa nutzt solch ein Abwehrsystem./ngu/DP/mis