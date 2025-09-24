Trump: Ukraine kann alle verlorenen Gebiete zurückerobern

Von Robbie Gramer

DOW JONES -- US-Präsident Trump hat angedeutet, dass die Ukraine das gesamte an Russland verlorene Territorium zurückgewinnen kann, nachdem er bislang davon ausging, dass Kiew Teile des Landes abtreten müsse, um ein Friedensabkommen zu erreichen. In den sozialen Medien bezeichnete er nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij bei den Vereinten Nationen die Kriegsführung Moskaus als ziellos.

"Nachdem ich die militärische und wirtschaftliche Situation zwischen der Ukraine und Russland kennengelernt und vollständig verstanden habe, und nachdem ich gesehen habe, welche wirtschaftlichen Probleme Russland dadurch verursacht, denke ich, dass die Ukraine mit der Unterstützung der Europäischen Union in der Lage ist, zu kämpfen und die gesamte Ukraine in ihrer ursprünglichen Form zurückzugewinnen", so Trump und weiter: "Mit Zeit, Geduld und der finanziellen Unterstützung Europas und insbesondere der Nato sind die ursprünglichen Grenzen, von denen aus dieser Krieg begann, durchaus eine Option. Warum eigentlich nicht? Russland kämpft seit dreieinhalb Jahren ziellos in einem Krieg, den eine echte Militärmacht in weniger als einer Woche hätte gewinnen müssen. Das zeichnet Russland nicht aus. Im Gegenteil, es lässt es wie einen Papiertiger aussehen."

September 23, 2025