DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,25 -2,9%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin94.931 -0,6%Euro1,1815 +0,1%Öl67,81 +1,9%Gold3.764 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Porsche vz. PAG911 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Fantasie: Dow schließt leichter -- DAX beendet Handel fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark, D-Wave, DroneShield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Trend-ETFs: Warum sie für Langfrist-Anleger riskant sind Trend-ETFs: Warum sie für Langfrist-Anleger riskant sind
Strategy-Aktie als Vorbild? Krypto-Treasury-Unternehmen müssen mehr leisten, als nachzuahmen Strategy-Aktie als Vorbild? Krypto-Treasury-Unternehmen müssen mehr leisten, als nachzuahmen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Trump: Ukraine kann alle verlorenen Gebiete zurückerobern

23.09.25 22:51 Uhr

Von Robbie Gramer

DOW JONES -- US-Präsident Trump hat angedeutet, dass die Ukraine das gesamte an Russland verlorene Territorium zurückgewinnen kann, nachdem er bislang davon ausging, dass Kiew Teile des Landes abtreten müsse, um ein Friedensabkommen zu erreichen. In den sozialen Medien bezeichnete er nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij bei den Vereinten Nationen die Kriegsführung Moskaus als ziellos.

Wer­bung

"Nachdem ich die militärische und wirtschaftliche Situation zwischen der Ukraine und Russland kennengelernt und vollständig verstanden habe, und nachdem ich gesehen habe, welche wirtschaftlichen Probleme Russland dadurch verursacht, denke ich, dass die Ukraine mit der Unterstützung der Europäischen Union in der Lage ist, zu kämpfen und die gesamte Ukraine in ihrer ursprünglichen Form zurückzugewinnen", so Trump und weiter: "Mit Zeit, Geduld und der finanziellen Unterstützung Europas und insbesondere der Nato sind die ursprünglichen Grenzen, von denen aus dieser Krieg begann, durchaus eine Option. Warum eigentlich nicht? Russland kämpft seit dreieinhalb Jahren ziellos in einem Krieg, den eine echte Militärmacht in weniger als einer Woche hätte gewinnen müssen. Das zeichnet Russland nicht aus. Im Gegenteil, es lässt es wie einen Papiertiger aussehen."

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2025 16:52 ET (20:52 GMT)