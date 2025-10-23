DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,78 +1,8%Nas22.942 +0,9%Bitcoin94.392 +1,8%Euro1,1618 ±0,0%Öl65,98 +2,5%Gold4.126 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Tesla A1CX3T NVIDIA 918422 D-Wave Quantum A3DSV9 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y TeamViewer A2YN90 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich leicht in Grün -- US-Börsen fester -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Top News
Weißes Haus: Trump will Xi nächsten Donnerstag treffen Weißes Haus: Trump will Xi nächsten Donnerstag treffen
Hot Stocks heute: Trade der Woche - Long auf Merck, dem DAX-Konzern aus Darmstadt   Hot Stocks heute: Trade der Woche - Long auf Merck, dem DAX-Konzern aus Darmstadt  
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!

Trump will doch nicht in San Francisco 'eingreifen'

23.10.25 22:13 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Zur Eindämmung angeblich überhandnehmender Kriminalität in San Francisco will die US-Bundesregierung nach Angaben von Präsident Donald Trump vorerst doch nicht in der nordkalifornischen Großstadt "eingreifen". Trump teilte auf seinem Sprachrohr Truth Social mit, er habe entsprechende Pläne für Samstag nach einem Telefonat mit dem Bürgermeister der Stadt, Daniel Lurie, abgesagt. Stattdessen solle San Francisco auf eigene Faust versuchen, seine Probleme in den Griff zu bekommen.

Wer­bung

Unklar blieb zunächst, was genau der Präsident ursprünglich geplant hatte. In der Vergangenheit hatte der Republikaner mit einem Einsatz der Nationalgarde wie in anderen US-Städten geliebäugelt.

San Franciscos demokratischer Bürgermeister Lurie verwies darauf, dass in seiner Stadt noch viel zu tun sei. Er würde sich über eine weitere Zusammenarbeit mit der Bundespolizei FBI, der Drogenbekämpfungsbehörde DEA und weiteren Behörden freuen, "um Drogen und Drogendealer von unseren Straßen zu verbannen". "Doch das Militär und die militarisierte Einwanderungsbehörde in unserer Stadt werden unsere Besserung behindern", schrieb er auf X.

Trump hatte bereits in mehreren Städten die Nationalgarde eingesetzt, unter anderem in der Hauptstadt Washington und in der kalifornischen Metropole Los Angeles. Die Nationalgarde ist Teil der US-Streitkräfte und kann etwa bei Naturkatastrophen, Unruhen oder Notfällen im Inneren eingesetzt werden. Normalerweise stehen die Truppen unter dem Kommando der Gouverneure der Bundesstaaten. Kritiker werfen Trump vor, mit dem Einsatz der Nationalgarde vor allem eine militärische Machtinszenierung zu veranstalten und politische Gegner einschüchtern zu wollen./ngu/DP/he