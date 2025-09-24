Trump wollte UN-Hauptquartier für halbe Milliarde Dollar renovieren

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump wollte nach eigenen Angaben vor einigen Jahren das UN-Hauptquartier in New York renovieren. Er habe ein Gebot für "die Renovierung und den Wiederaufbau" abgegeben, sagte er bei seiner Rede vor mehr als 140 Staats- und Regierungschefs bei der Generaldebatte der Vereinten Nationen. "Ich sagte damals, ich würde es für 500 Millionen Dollar machen, und alles würde wunderschön wiederaufgebaut werden."

Trump war in seiner Zeit in New York als Immobilienentwickler bekanntgeworden. Er erläuterte nicht, wann genau er das Gebot gemacht hatte.

Trump sagte weiter, er hätte damals gerne unter anderem Bodenbeläge aus Terrazzo und Wände aus Mahagoni einbauen lassen - beides teure Materialien. Die Verantwortlichen hätten sich aus Kostengründen dagegen entschieden - eine aus Trumps Sicht falsche Entscheidung. Der Republikaner sagte, die Vereinten Nationen hätten daraufhin mit deutlich höheren Kosten zu kämpfen gehabt.

Das UN-Hauptquartier am East River in Manhattan besteht aus mehreren vor rund 75 Jahren erbauten Gebäuden. Die letzte umfangreiche Renovierung war vor etwa zehn Jahren abgeschlossen worden und kostete insgesamt rund zwei Milliarden Dollar. Diese - seit den 1990er Jahren geplante Sanierung - war die größte in der Geschichte des Gebäudes./ngu/DP/stw