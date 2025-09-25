DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,66 +2,7%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.332 +0,5%Euro1,1798 -0,1%Öl67,66 -0,2%Gold3.776 +0,3%
UN-Generaldebatte wird mit Rede von Selenskyj fortgesetzt

24.09.25 05:49 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Am zweiten Tag der Generaldebatte bei den Vereinten Nationen wird an diesem Mittwoch unter anderem eine Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erwartet. Daneben stehen unter anderem die Vertreter des Irans und Syriens auf der Rednerliste der 80. Generaldebatte in New York (ab 15.00 Uhr MESZ). Zudem will sich der UN-Sicherheitsrat mit dem Thema Künstliche Intelligenz befassen.

Bis einschließlich Montag - mit einer Pause am Sonntag - sollen bei der Veranstaltung insgesamt rund 150 Staats- und Regierungschefs sowie weitere Landesvertreter Reden halten. Besonders im Fokus dürften der Nahost-Konflikt, der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sowie die finanziell schwierige Lage der Vereinten Nationen und die weltpolitische Rolle der USA stehen. Deutschland wird von Außenminister Johann Wadephul (CDU) vertreten./cah/DP/stw