Trump Media Technology Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Trump Media Technology

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Zuletzt fiel die Trump Media Technology-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 17,39 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die Trump Media Technology-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 17,39 USD ab. Bei 17,21 USD markierte die Trump Media Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 17,47 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 159.048 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,68 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Trump Media Technology-Aktie 214,43 Prozent zulegen. Am 25.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,75 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Trump Media Technology-Aktie 32,43 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Trump Media Technology am 01.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Trump Media Technology ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 880000,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 840000,00 USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

