Aktienkurs im Fokus

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Nachmittag leichter

26.09.25 16:10 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Nachmittag leichter

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Trump Media Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 16,79 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Trump Media & Technology
14,24 EUR -0,01 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 16,79 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Trump Media Technology-Aktie bisher bei 16,67 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,77 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 113.005 Trump Media Technology-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,68 USD. Dieser Kurs wurde am 30.10.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 225,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2024 (13,20 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Trump Media Technology am 01.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology ebenfalls -0,10 USD je Aktie eingebüßt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Trump Media Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 880000,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 840000,00 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

