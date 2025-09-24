DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,44 -1,2%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.877 -2,8%Euro1,1661 -0,7%Öl69,64 +0,8%Gold3.750 +0,4%
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit Abschlägen

25.09.25 20:24 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 16,55 USD.

Trump Media & Technology
14,25 EUR -0,47 EUR -3,19%
Um 20:08 Uhr fiel die Trump Media Technology-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 16,55 USD ab. Die Trump Media Technology-Aktie sank bis auf 16,47 USD. Bei 16,70 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.163.335 Trump Media Technology-Aktien.

Bei einem Wert von 54,68 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Trump Media Technology-Aktie somit 69,73 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,00 USD ab. Abschläge von 21,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Trump Media Technology veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,10 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Trump Media Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 880000,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 840000,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

