Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Donnerstagnachmittag verlustreich

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 16,66 USD ab.

Das Papier von Trump Media Technology befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,0 Prozent auf 16,66 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Trump Media Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 16,47 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,70 USD. Der Tagesumsatz der Trump Media Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 607.942 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.10.2024 bei 54,68 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Trump Media Technology-Aktie somit 69,53 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2024 auf bis zu 13,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,97 Prozent würde die Trump Media Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Trump Media Technology am 01.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology ebenfalls -0,10 USD je Aktie eingebüßt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Trump Media Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 880000,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 840000,00 USD in den Büchern gestanden.

