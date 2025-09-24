DAX23.542 -0,5%ESt505.443 -0,4%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow45.996 -0,3%Nas22.381 -0,5%Bitcoin95.114 -1,5%Euro1,1676 -0,5%Öl69,03 -0,1%Gold3.730 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Gerresheimer A0LD6E SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Wall Street tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, Droneshield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Ethereum als Wachstumsprotokoll: Fundstrats Tom Lee prognostiziert Superzyklus - Bitcoin mit Potenzial Ethereum als Wachstumsprotokoll: Fundstrats Tom Lee prognostiziert Superzyklus - Bitcoin mit Potenzial
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Donnerstagnachmittag entwickeln Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Donnerstagnachmittag entwickeln
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.
Trump Media Technology im Blick

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Donnerstagnachmittag verlustreich

25.09.25 16:11 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Donnerstagnachmittag verlustreich

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 16,66 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Trump Media & Technology
14,25 EUR -0,47 EUR -3,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Trump Media Technology befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,0 Prozent auf 16,66 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Trump Media Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 16,47 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,70 USD. Der Tagesumsatz der Trump Media Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 607.942 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.10.2024 bei 54,68 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Trump Media Technology-Aktie somit 69,53 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2024 auf bis zu 13,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,97 Prozent würde die Trump Media Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Trump Media Technology am 01.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology ebenfalls -0,10 USD je Aktie eingebüßt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Trump Media Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 880000,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 840000,00 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

Top 10 Firmen mit den größten Bitcoin-Beständen

Top 10 Bitcoin-Unternehmen: Tesla und Strategy unter den größten BTC-Investoren

Trump Media mit Milliarden-Investition in Bitcoin - Aktie zwischen Erholung und Jahresverlust

In eigener Sache

Übrigens: Trump Media Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Trump Media Technology

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Trump Media Technology

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu Trump Media & Technology

DatumMeistgelesen
Wer­bung